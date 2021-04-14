В Калуге возбуждено уголовное дело после ложного минирования всех детских садов

После сообщений о минировании всех детских садов Калуги во вторник, 13 апреля, кинологи проверили здания и не обнаружили взрывных устройств. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». Об этом KP40 сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Прокуратурой области взято на контроль расследование уголовного дела по факту сообщения 13.04.2021 неустановленном лицом заведомо ложной информации о готовящемся взрыве в детских дошкольных учреждениях города Калуги, - подчеркнули в ведомстве.

Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.

Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 13 апреля, в Калуге началась эвакуация в детских садах. Причиной этому стало сообщение на электронную почту о минировании, сообщали в пресс-службе правительства Калужской области.

Городской голова Дмитрий Денисов уточнял, что из 95 зданий вывели 11 557 детей и 1920 сотрудников.

Возобновят работу детские сады в Калуге 14 апреля.

Также стало известно, кто может стоять за минированием детских садов в Калуге.