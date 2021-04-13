Причиной эвакуации детских садов в Калуге стало сообщение о минировании

Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 13 апреля, в Калуге эвакуировали многие детские сады. Причины назвали в правительстве Калужской области.

- Сегодня в детские сады областного центра на электронную почту поступило сообщение о минировании, - пояснили в пресс-службе правительства. - Руководство учреждений действует по инструкции, детей эвакуируют. Дети и сотрудники находятся в безопасности.

В правительстве региона отмечают, что по факту происшествия проводится проверка.

- Напоминаем, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, - говорится в сообщении.

Воспитатели детских садов просят родителей забрать детей раньше. Они находятся на улице.

Эвакуация детей из сада №21. Это видео на Youtube можно посмотреть здесь.

На улице Мичурина к садику уже приехал ОМОН.

Оцепленная территория сада №85.

UPD. В Калуге из-за сообщений о минировании из садов эвакуировали 11 557 детей.