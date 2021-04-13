Причиной эвакуации детских садов в Калуге стало сообщение о минировании
Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 13 апреля, в Калуге эвакуировали многие детские сады. Причины назвали в правительстве Калужской области.
- Сегодня в детские сады областного центра на электронную почту поступило сообщение о минировании, - пояснили в пресс-службе правительства. - Руководство учреждений действует по инструкции, детей эвакуируют. Дети и сотрудники находятся в безопасности.
В правительстве региона отмечают, что по факту происшествия проводится проверка.
- Напоминаем, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, - говорится в сообщении.
Воспитатели детских садов просят родителей забрать детей раньше. Они находятся на улице.
Эвакуация детей из сада №21. Это видео на Youtube можно посмотреть здесь.
На улице Мичурина к садику уже приехал ОМОН.
Оцепленная территория сада №85.
UPD. В Калуге из-за сообщений о минировании из садов эвакуировали 11 557 детей.