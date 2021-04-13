В Калуге из-за сообщений о минировании из садов эвакуировали 11 557 детей

Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 13 апреля, в Калуге началась эвакуация в детских садах. Причиной этому стало сообщение на электронную почту о минировании, сообщали в пресс-службе правительства Калужской области. Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что людей вывели из 95 зданий.

- На 15:00 эвакуированы все воспитанники и работники детских садов города, - отметил Денисов на странице в социальной сети. - Всего 58 юридических лиц, 95 зданий, эвакуировано 11 557 детей, 1920 сотрудников. Забрали родители 8090 детей, осталось с воспитателями 3467 детей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют здания детских садов.

UPD. В социальных сетях выложили текст письма о минировании, которое пришло в экстренные службы. В нем говорится, что в детских садах якобы заложены взрывные устройства. От имени некой группировки Cinasa потребовали выплатить 7 миллионов рублей. Подлинность данного сообщения не подтверждена. Однако это же название группировки фигурировало два дня назад в Югре, где эвакуировали 70 школ.