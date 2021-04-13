В Калуге детские сады возобновят работу 14 апреля

Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 13 апреля, в Калуге началась эвакуация в детских садах. Причиной этому стало сообщение на электронную почту о минировании, сообщали в пресс-службе правительства Калужской области. Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ уточнил, что из 95 зданий вывели 11 557 детей и 1920 сотрудников.

Возобновят работу детские сады в Калуге 14 апреля. Об этом сообщили вечером во вторник в управлении образования города.

- В соответствии с установленной инструкцией воспитанники и сотрудники всех детских садов были эвакуированы и находились в безопасности, - пояснили в управлении. - Своевременно были оповещены родители. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка. В тех зданиях, которые уже проверили кинологи, угрозы не обнаружено. Завтра все детские сады будут работать в штатном режиме.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о тех, кто заминировал детские сады в Калуге.