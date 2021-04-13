Кто заминировал детские сады в Калуге

Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 13 апреля, в Калуге началась эвакуация в детских садах. Причиной этому стало сообщение на электронную почту о минировании, сообщали в пресс-службе правительства Калужской области. Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ уточнил, что из 95 зданий вывели 11 557 детей и 1920 сотрудников.

- На месте работают специальные службы, - подчеркнул Денисов. - Надеюсь, виновников найдут и накажут по всей строгости.

Некоторые детские сады уже проверили силовики, взрывных устройств там не обнаружено. В остальных зданиях работы продолжаются.

Тем временем в социальных сетях выложили текст письма о минировании, которое пришло в экстренные службы. В нем говорится, что в детских садах якобы заложены взрывные устройства. От имени некой группировки Cinasa потребовали выплатить 7 миллионов рублей. Подлинность данного сообщения не подтверждена. Однако это же название группировки фигурировало два дня назад в Югре, где эвакуировали 70 школ.

В социальных сетях нам также удалось обнаружить открытую группу, связанную с этим названием. Там с 7 апреля публикуются сообщения о ложных минированиях в разных городах России. Школы – в Архангельске, торговые центры, церкви и секс-шопы – в Москве, больницы – в Петербурге, школы – в Югре. После некоторых публикаций указана ссылка на аккаунт и слово «Bye» - «До свидания». Имена из этих аккаунтов фигурировали в письмах о минировании.

Возможно, ложные сообщения о бомбах – какой-то нездоровый флешмоб подростков. На это может указывать название - ферменты киназы фигурируют в школьной программе химии за восьмой класс.

Также о какой-то интернет-игре в соцсетях говорит информация из еще одной группы в ВК, которая, по словам ее организаторов связана с Cinasa некоей совместной акцией.

«Не похвалю себя, никто не похвалит» - пишет один из ее участников и кидает ссылку на минирование школы в Новосибирске в марте.

UPD. В Калуге детские сады возобновят работу 14 апреля.