В Калуге началась массовая эвакуация в детских садах

Днем во вторник, 13 апреля, в нескольких детских садах Калуги объявили экстренную эвакуацию. В родительских чатах пишут о поступивших сообщениях о взрывных устройствах.

Как сообщают очевидцы, детей вывели из зданий детских садов «Белоснежка», «Колосок», «Соколенок», «Ракета», «Семицветик», «Незабудка» и других.

Воспитатели срочно связываются с родителями, чтобы те забрали малышей с улицы. В некоторых случаях детей ведут в соседние школы.

В УМВД по Калужской области нам сообщили, что информация сейчас уточняется. Сотрудники проверяют данные, размещенные в соцсетях.

UPD. Стали известны причины эвакуации детских садов в Калуге.

UPD2. В Калуге из-за сообщений о минировании из садов эвакуировали 11 557 детей.