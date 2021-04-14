В Калуге эвакуируют школы и больницы из-за сообщений о минировании

В среду, 14 апреля, в Калуге эвакуируют все школы и больницы. Это связано с анонимными сообщениями о заложенных взрывных устройствах, сообщает правительство Калужской области.

- В областном центре снова поступили анонимные угрозы о минировании городских зданий. На этот раз калужан эвакуируют из больниц и школ, - пояснили в правительстве. - В учреждения, как и накануне в детские сады Калуги, рано утром были направлены электронные письма.

В правительстве подчеркивают, что поиском злоумышленников занимается полиция.

- За заведомо ложное сообщение об акте терроризма им грозит уголовная ответственность, - говорится в релизе.

Напомним, по факту ложного минирования детских садов в Калуге 13 апреля возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.