Городской голова Калуги – о минировании школ: «Очень надеюсь, что подонков найдут и накажут»

Ученики школы №13 Калуге на спортивной площадке.

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 14 апреля, в Калуге началась эвакуация школ и больниц. Это связано с поступившими анонимными сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Ситуацию прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Опять сообщения о минировании, идет эвакуация. Ситуация под контролем, - заверил он. - К сожалению, вчерашняя неприятная история продолжается. Сегодня поступили сообщения о минировании всех школ и больниц Калуги. Эвакуация проводится планово. На месте работают специальные службы.

По словам Денисова, в школах осмотры проводятся совместно с охранным предприятием, которое является муниципальным подрядчиком по охране.

- Большая просьба соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к ситуации. – обратился к калужанам городской голова. - Угрозы жизни и здоровью людей, к счастью, пока нет. Очень надеюсь, что подонков найдут и накажут, в какой стране они бы ни скрывались.

Напомним, по факту ложного минирования детских садов в Калуге 13 апреля возбуждено уголовное дело. Виновнику, если его найдут, грозит до пяти лет лишения свободы.

Родители уводят детей домой.

Школьники во дворе школы №6.

UPD. Управление образования сообщило, когда в школах Калуги возобновятся уроки.