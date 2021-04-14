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Городской голова Калуги – о минировании школ: «Очень надеюсь, что подонков найдут и накажут»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.04.2021 10:28 5 3825
Городской голова Калуги – о минировании школ: «Очень надеюсь, что подонков найдут и накажут»

Ученики школы №13  Калуге на спортивной площадке.

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 14 апреля, в Калуге началась эвакуация школ и больниц. Это связано с поступившими анонимными сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Ситуацию прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Опять сообщения о минировании, идет эвакуация. Ситуация под контролем, - заверил он. - К сожалению, вчерашняя неприятная история продолжается. Сегодня поступили сообщения о минировании всех школ и больниц Калуги. Эвакуация проводится планово. На месте работают специальные службы.

По словам Денисова, в школах осмотры проводятся совместно с охранным предприятием, которое является муниципальным подрядчиком по охране.

- Большая просьба соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к ситуации. – обратился к калужанам городской голова. - Угрозы жизни и здоровью людей, к счастью, пока нет. Очень надеюсь, что подонков найдут и накажут, в какой стране они бы ни скрывались.

Напомним, по факту ложного минирования детских садов в Калуге 13 апреля возбуждено уголовное дело. Виновнику, если его найдут, грозит до пяти лет лишения свободы.

калуга эвакуация школа 14 апреля 2021 года

Родители уводят детей домой.

Школьники во дворе школы №6.

UPD. Управление образования сообщило, когда в школах Калуги возобновятся уроки.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.04.2021 10:28 5 3825
Тэги: происшествие дети школа дмитрий денисов минирование
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