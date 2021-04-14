В школах Калуги уроки продолжатся после проверки зданий из-за сообщений о минировании

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 14 апреля, в Калуге началась эвакуация школ и больниц. Это связано с поступившими анонимными сообщениями о заложенных взрывных устройствах. После проверки учебных заведений занятия продолжатся, сообщили в управлении образования города.

- 14 апреля было принято решение об эвакуации учащихся и сотрудников всех школ Калуги в связи с поступившей информацией о возможном заминировании учреждений, - прокомментировали в управлении. - В соответствии с установленной инструкцией учащиеся и сотрудники эвакуированы и находятся в безопасности. В настоящее время проводится обследование зданий и территорий учреждений. В тех школах, которые уже проверены правоохранительными органами и угрозы не обнаружено, учебные занятия будут продолжены в обычном режиме.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ:

- Большая просьба соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к ситуации. – обратился к калужанам городской голова. - Угрозы жизни и здоровью людей, к счастью, пока нет. Очень надеюсь, что подонков найдут и накажут, в какой стране они бы ни скрывались.

Напомним, по факту ложного минирования детских садов в Калуге 13 апреля возбуждено уголовное дело. Виновнику, если его найдут, грозит до пяти лет лишения свободы.