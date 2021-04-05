В Калужской области за сутки еще два человека скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 288, сообщили KP40 в понедельник, 5 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом, Общее количество заболевших выросло до 32 637.

Выздоровели еще 54 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 472 калужанина.

На лечении остаются 1877 человек.

По всей России за сутки выявлены 8646 случаев коронавируса. За весь период - 4 589 540. Выписаны за сутки – 7052, за весь период – 4 211 133. За последние сутки умерли 343 человека, за все время – 100 717.

Тем временем

В Калужской области планируют привить от коронавируса 489 тысяч человек до 1 октября. Подробности.

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