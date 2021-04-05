В Калужской области планируют привить от коронавируса 489 тысяч человек до 1 октября

По последним данным правительства Калужской области в нашем регионе прививку от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») сделали 48 628 человек. Из них двумя компонентами - 33 203.

При этом план вакцинации до 1 октября 2021 года по-прежнему составляет 489 047 человек. Чтобы достичь этого показателя, калужским властям придется увеличить темпы вакцинации в шесть раз – с текущих 400 в сутки до 2400.

- В соответствии с региональной дорожной картой должно быть привито не менее 60% взрослого населения, - подчеркивают в правительстве региона. - В настоящее время вопрос бесперебойных поставок вакцины в регион решен. Следующая поставка в количестве 5 100 доз ожидается в ближайшие дни. Наиболее активно вакцинация проходит в Перемышльском, Тарусском, Жуковском, Мосальском и Боровском районах области.

- Сейчас единственный выход в борьбе с коронавирусной инфекцией, о котором говорит и президент, и специалисты, это активная вакцинация, - заявил на недавнем совещании губернатор Владислав ШАПША. - Для того, чтобы сформировать «иммунную прослойку» с достаточно большим процентом.

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