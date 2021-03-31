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В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 31 марта, подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 345, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 156 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остается 1908 человек.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 408 (-6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 150 (+3),
- Боровский район – 129 (+5),
- Малоярославецкий район – 104 (-2),
- Козельский район – 97 (+2),
- Жуковский район – 95 (+1),
- Кировский район – 93 (-1),
- Дзержинский район – 90 (+2),
- Людиновский район – 85 (+2),
- Думиничский район – 75 (-1),
- Сухиничский район – 72 (+2),
- Бабынинский район – 61 (-2),
- Перемышльский район – 54 (+1),
- Тарусский район – 49 (-1),
- Медынский район – 46 (-1),
- Юхновский район – 42 (+1),
- Ферзиковский район – 40 (+1),
- Жиздринский район – 33 (-3),
- Спас-Деменский район – 30 (-1),
- Мещовский район – 29 (-1),
- Мосальский район - 27 (-1),
- Хвастовичский район – 25 (-2),
- Износковский район – 23 (-1),
- Куйбышевский район – 19 (-1),
- Барятинский район – 17 (-1),
- Ульяновский район – 15 (-3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 марта 2021 года.
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