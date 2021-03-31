В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 31 марта, подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 345, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 156 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остается 1908 человек.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 408 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (+3),

Боровский район – 129 (+5),

Малоярославецкий район – 104 (-2),

Козельский район – 97 (+2),

Жуковский район – 95 (+1),

Кировский район – 93 (-1),

Дзержинский район – 90 (+2),

Людиновский район – 85 (+2),

Думиничский район – 75 (-1),

Сухиничский район – 72 (+2),

Бабынинский район – 61 (-2),

Перемышльский район – 54 (+1),

Тарусский район – 49 (-1),

Медынский район – 46 (-1),

Юхновский район – 42 (+1),

Ферзиковский район – 40 (+1),

Жиздринский район – 33 (-3),

Спас-Деменский район – 30 (-1),

Мещовский район – 29 (-1),

Мосальский район - 27 (-1),

Хвастовичский район – 25 (-2),

Износковский район – 23 (-1),

Куйбышевский район – 19 (-1),

Барятинский район – 17 (-1),

Ульяновский район – 15 (-3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 марта 2021 года.

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