В Калужской области за сутки 59 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 59 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в среду, 31 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 345.

Выздоровели еще 67 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 156 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остается 1908 человек.

По всей России за сутки выявлены 8275 случаев коронавируса. За весь период - 4 545 095. Выписаны за сутки – 10 176, за весь период – 4 166 172. За последние сутки умерли 408 человек, за все время – 98 850.

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