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В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в четверг, 18 марта, подтвердили 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 474, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 29 214 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 66-летний житель Малоярославецкого района и 88-летний пациент из Жуковского района. В списке умерших теперь 279 калужан.
На лечении остается 1981 человек.
В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 396 (-18 к предыдущему дню),
- Обнинск – 161 (-13),
- Боровский район – 121 (-6),
- Малоярославецкий район – 119 (+2),
- Козельский район – 112 (0),
- Кировский район – 99 (-2),
- Жуковский район – 97 (-1),
- Дзержинский район – 91 (-2),
- Людиновский район – 87 (+2),
- Думиничский район – 72 (-5),
- Сухиничский район – 69 (-1),
- Бабынинский район – 67 (+3),
- Перемышльский район – 58 (+3),
- Тарусский район – 56 (+3),
- Медынский район – 53 (+5),
- Юхновский район – 46 (+4),
- Ферзиковский район – 42 (+3),
- Жиздринский район – 31 (+2),
- Спас-Деменский район – 31 (+3),
- Мосальский район - 30 (+3),
- Мещовский район – 28 (+2),
- Хвастовичский район – 27 (+3),
- Износковский район – 25 (+2),
- Куйбышевский район – 24 (+2),
- Ульяновский район – 20 (-1),
- Барятинский район – 19 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 марта 2021 года.
Тем временем
«Клиника года – 2021» - продолжается голосование. Подробности.
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