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В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 18.03.2021 16:56 2 892
В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 18 марта, подтвердили 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 474, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 29 214 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 66-летний житель Малоярославецкого района и 88-летний пациент из Жуковского района. В списке умерших теперь 279 калужан.

На лечении остается 1981 человек.

В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 396 (-18 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 161 (-13),
  • Боровский район – 121 (-6),
  • Малоярославецкий район – 119 (+2),
  • Козельский район – 112 (0),
  • Кировский район – 99 (-2),
  • Жуковский район – 97 (-1),
  • Дзержинский район – 91 (-2),
  • Людиновский район – 87 (+2),
  • Думиничский район – 72 (-5),
  • Сухиничский район – 69 (-1),
  • Бабынинский район – 67 (+3),
  • Перемышльский район – 58 (+3),
  • Тарусский район – 56 (+3),
  • Медынский район – 53 (+5),
  • Юхновский район – 46 (+4),
  • Ферзиковский район – 42 (+3),
  • Жиздринский район – 31 (+2),
  • Спас-Деменский район – 31 (+3),
  • Мосальский район - 30 (+3),
  • Мещовский район – 28 (+2),
  • Хвастовичский район – 27 (+3),
  • Износковский район – 25 (+2),
  • Куйбышевский район – 24 (+2),
  • Ульяновский район – 20 (-1),
  • Барятинский район – 19 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 марта 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 марта 2021 года.

Тем временем

«Клиника года – 2021» - продолжается голосование. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 18.03.2021 16:56 2 892
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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