В Калужской области два человека скончались от коронавируса 18 марта

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 279, сообщили KP40 в четверг, 18 марта, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 474.

Выздоровели еще 80 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 214 калужан.

На лечении остается 1981 человек.

По всей России за сутки выявлены 8998 случаев коронавируса. За весь период - 4 418 436. Выписаны за сутки – 10 755, за весь период – 4 024 975. За последние сутки умерли 427 человек, за все время – 93 364.

Отметим, что губернатор Калужской области Владислав Шапша 18 марта сообщил о планах привить от коронавируса 490 тысяч человек. Сейчас вакцинацию прошли почти 40 тысяч.

Тем временем

Слухи о массовой проверке калужан на коронавирус оказались преувеличены. Подробности.

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