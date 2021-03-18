Слухи о массовой проверке калужан на коронавирус оказались преувеличены

В среду, 17 марта, некоторые калужские ресурсы сообщили о начале массового тестирования на коронавирус в нашем регионе. Якобы ПЦР-тесты сделают всем детям в садах и школах. Наших читателей удивила эта информация, ведь учреждениях образования их детей никакой информации о тестировании не было.

Ситуацию KP40 прояснил заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

По его словам, проверки действительно проводятся, но речь идет не о тестировании всех калужан.

Чтобы оценить уровень заболеваемости населения, создана некоторая выборка школ и детских садов. В нее попали учреждения, где ранее фиксировался высокий уровень заболеваемости.

Но, как отметил, Соваков, тестирование – это лишь одно из мероприятий всего комплекса, который реализуется в нашем регионе. Главное сейчас – вакцинация от ковида.

По результатам реализации этого комплекса мероприятий будет ставиться вопрос об отмене масочного режима.

Если коротко подвести итог, то в некоторых школах тесты детям действительно сделают, взяв разрешения у родителей. Однако речь о небольшой выборке. Назвать это массовым тестированием вряд ли можно.

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