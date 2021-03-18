В Калужской области 24 500 человек привились двумя компонентами вакцины от коронавируса

В Калужской области 24 500 человек привились от коронавируса двумя компонентами вакцины «Спутник V». Вакцинирование только первым компонентом прошли почти 40 000 человек. Такие данные в четверг, 18 марта, в рамках ежегодного отчета перед депутатами назвал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

По его словам, в нашем регионе прививку от ковида планируется сделать 490 тысяч жителей.

Отметим, что при сохранении текущих темпов вакцинации на это уйдет почти три года.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» используется в Калужской области с декабря 2020 года. Препарат вводится двумя частями с интервалом в 21 день.

Тем временем

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