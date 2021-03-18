$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

В Калужской области 24 500 человек привились двумя компонентами вакцины от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2021 10:50 0 497
В Калужской области 24 500 человек привились двумя компонентами вакцины от коронавируса

В Калужской области 24 500 человек привились от коронавируса двумя компонентами вакцины «Спутник V». Вакцинирование только первым компонентом прошли почти 40 000 человек. Такие данные в четверг, 18 марта, в рамках ежегодного отчета перед депутатами назвал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

По его словам, в нашем регионе прививку от ковида планируется сделать 490 тысяч жителей.

Отметим, что при сохранении текущих темпов вакцинации на это уйдет почти три года.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» используется в Калужской области с декабря 2020 года. Препарат вводится двумя частями с интервалом в 21 день.

Тем временем

Слухи о массовой проверке калужан на коронавирус оказались преувеличены. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2021 10:50 0 497
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша вакцинация
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Аренда автобусов в надёжной компании
Кому необходимо пройти обследование на коронавирус
Зачем делать дополнительную шумоизоляцию автомобиля

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru