Опубликованы подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в четверг, 18 марта, подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 279. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 66-летний житель Малоярославецкого района и 88-летний пациент из Жуковского района.

Выявлены также 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 474.

Выздоровели еще 80 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 214 калужан.

На лечении остается 1981 человек.

Отметим, что губернатор Калужской области Владислав Шапша 18 марта сообщил о планах привить от коронавируса 490 тысяч человек. Сейчас вакцинацию прошли почти 40 тысяч.

Тем временем

Слухи о массовой проверке калужан на коронавирус оказались преувеличены. Подробности.

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