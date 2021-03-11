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Два пенсионера скончались от коронавируса в Калужской области за сутки
Как мы уже рассказывали, в Калужской области в четверг, 11 марта, подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 271. В региональном оперативном штабе нам сообщили, что умерли житель Кировского района 82 лет и 75-летний пациент из Юхновского района.
Выявлены также 95 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 869.
Выздоровели еще 90 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 626 калужан.
На лечении остаются 1972 человека.
UPD. В 15 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Тем временем
В Калужской областной больнице закрыли последний корпус для больных коронавирусом. Подробности.
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