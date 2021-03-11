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В Калужской области два человека скончались от коронавируса 11 марта
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 271, сообщили KP40 в четверг, 11 марта, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 95 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 869.
Выздоровели еще 90 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 626 калужан.
На лечении остаются 1972 человека.
По всей России за сутки выявлены 9270 случаев коронавируса. За весь период - 4 360 823. Выписаны – 3 959 533. За последние сутки умерли 459 человек, за все время – 90 734.
UPD. Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса.
В 15 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Тем временем
В Калужской областной больнице закрыли последний корпус для больных коронавирусом. Подробности.
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