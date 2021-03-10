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В Калужской областной больнице закрыли последний корпус для больных коронавирусом
В среду, 10 марта, в Калужской областной больнице в Анненках закрыли последний корпус для больных коронавирусом, который работал с 11 мая прошлого года. Из-за снижения заболеваемости ковидом койки перепрофилируют для приема пациентов с другими заболеваниями.
- Пусть это никогда не повторится! – прокомментировала ситуацию главный врач больницы Елена РАЗУМЕЕВА.
Еще один корпус, который принимал пациентов с COVID-19, в Анненках перепрофилировали в начале февраля.
В Калуге продолжают лечить пациентов с коронавирусом в областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе, а также в Сосновой роще.
Заболеваемость ковидом снижается в Калужской области уже несколько недель подряд.
Тем временем
В Калужской области смертность в январе выросла на 43,8%. Подробности.
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