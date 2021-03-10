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В Калужской областной больнице закрыли последний корпус для больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Калужская областная больница.
Опубликовано: 10.03.2021 17:19 0 1415
В Калужской областной больнице закрыли последний корпус для больных коронавирусом

В среду, 10 марта, в Калужской областной больнице в Анненках закрыли последний корпус для больных коронавирусом, который работал с 11 мая прошлого года. Из-за снижения заболеваемости ковидом койки перепрофилируют для приема пациентов с другими заболеваниями.

- Пусть это никогда не повторится! – прокомментировала ситуацию главный врач больницы Елена РАЗУМЕЕВА.

Еще один корпус, который принимал пациентов с COVID-19, в Анненках перепрофилировали в начале февраля.

В Калуге продолжают лечить пациентов с коронавирусом в областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе, а также в Сосновой роще.

Заболеваемость ковидом снижается в Калужской области уже несколько недель подряд.

Тем временем

В Калужской области смертность в январе выросла на 43,8%. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Калужская областная больница.
Опубликовано: 10.03.2021 17:19 0 1415
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение елена разумеева
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