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В Калужской областной больнице закрыли один корпус для больных коронавирусом
В четверг, 4 февраля, в Калужской областной больнице закроется один из корпусов для больных коронавирусом. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
В связи с уменьшением количества пациентов, нуждающихся в госпитализации, в областной клинической больнице, действительно, закрывают корпус №3, препрофилированный ранее под отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией.
- Сегодня выписывают закончивших в корпусе №3 лечение пациентов, - отмечают в Минздраве. - Остальных больных переводят в корпус №5 областной больницы на долечивание. Корпус №5 продолжает функционировать в обычном режиме, пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, закрывать его в ближайшее время не планируется.
Закрытие ковидного корпуса объясняют уменьшением количества пациентов, которым требуется госпитализация.
- Уже с понедельника третий корпус, где до пандемии коронавируса располагались торакальное, пульмонгологическое и другие отделения, начнет работу в штатном режиме, - рассказал заведующий расположенного в корпусе №3 первого отделения терапии коронавируса Александр НИКОЛАЕВ.
Сам врач покидает пост заведующего коронавирусным отделением и будет продолжать работу врачом-хирургом торакального отделения больницы.
Напомним, в начале этой недели в медучреждениях области было сокращено 170 коек для больных коронавирусом.
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