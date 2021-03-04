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В Обнинске закрывают отделение для больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: КБ №8.
Опубликовано: 04.03.2021 10:54 2 794
В Обнинске закрывают отделение для больных коронавирусом

В середине следующей недели в Обнинске планируется закрыть инфекционное отделение для больных коронавиурсом. Всех пациентов выпишут либо переведут в другие медучреждения области. Такое решение принято в связи со спадом заболеваемости ковидом, сообщил в четверг, 4 марта, врио главного врача Клинической больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ.

– Мы фиксируем снижение количества выявляемых новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, - рассказал Сергеев. – На днях в России был зарегистрирован наименьший прирост заболевших с октября месяца. Калужская область и Обнинск не стали исключением: кривая заболеваемости уверенно идет на спад. Мы можем говорить о том, что вторая волна заболеваемости стихает. Болеть стали реже, и в целом легче. К тому же, Клиническая больница №8 проводит активную кампанию по вакцинации, которая направлена на профилактику заболеваемости. На этом фоне по согласованию с ФМБА России и Минздравом Калужской области начали поэтапное сокращение коек инфекционного корпуса.

Инфекционный корпус КБ №8 вернется к работе по обычному профилю уже на следующей неделе.

- Решение своевременное, поскольку при наступлении весны мы наблюдаем традиционный подъем заболеваемости ОРВИ, кишечными инфекциями, - отмечают в больнице. - Особую тревогу вызывают подобные случаи у детей, которые должны получать помощь в специализированном стационаре. Мы должны быть к этому готовы. По необходимости госпиталь для больных с COVID-19 может быть развернут в Обнинске вновь. Планировка существующего отделения, с учетом некоторых перестроек внутри здания, позволяет это сделать оперативно и без дополнительных усилий.

При этом в Обнинске продолжа оказывать амбулаторную помощь больным с коронавирусом, которые лечатся дома, а также производить тестирование и выявлять новых заболевших.

Ранее мы сообщали, что в Калуге к 10 марта сократят 106 инфекционных коек в областной больнице в Анненках.

В то же время к 1 сентября планируется построить на Грабцевском шоссе новый ковидный госпиталь.

3 марта в нашем регионе выявлен 101 новый случай заболевания коронавирусом.

Дмитрий Ивьев , Фото: КБ №8.
Опубликовано: 04.03.2021 10:54 2 794
Тэги: коронавирус общество здравоохранение статистика михаил сергеев
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