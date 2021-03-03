€ 80.12 0.42
В 17 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 122, сообщили KP40 в среду, 3 марта, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 114 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 796 калужан.
Подтверждена одна новая смерть. Скончался 74-летний житель Людиновского района. В списке умерших теперь 261 человек.
На лечении остаются 2065 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 431 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 179 (-3),
- Боровский район – 123 (+1),
- Малоярославецкий район – 119 (+3),
- Кировский район – 117 (+6),
- Козельский район – 104 (-1),
- Жуковский район – 91 (-2),
- Дзержинский район – 89 (+1),
- Людиновский район – 82 (-3),
- Думиничский район – 73 (-6),
- Бабынинский район – 66 (-2),
- Сухиничский район – 63 (-3),
- Тарусский район – 59 (-1),
- Перемышльский район – 51 (-2),
- Медынский район – 48 (-3),
- Юхновский район – 47 (-2),
- Жиздринский район – 43 (-4),
- Спас-Деменский район – 40 (-4),
- Мещовский район – 39 (-4),
- Мосальский район - 38 (-2),
- Ферзиковский район – 36 (-3),
- Хвастовичский район – 34 (+4),
- Износковский район – 29 (+4),
- Ульяновский район – 27 (+5),
- Куйбышевский район – 21 (+2)
- Барятинский район – 16 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 3 марта 2021 года.
Тем временем
В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят к 1 сентября. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!