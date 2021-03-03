В 17 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 122, сообщили KP40 в среду, 3 марта, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 114 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 796 калужан.

Подтверждена одна новая смерть. Скончался 74-летний житель Людиновского района. В списке умерших теперь 261 человек.

На лечении остаются 2065 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 431 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 179 (-3),

Боровский район – 123 (+1),

Малоярославецкий район – 119 (+3),

Кировский район – 117 (+6),

Козельский район – 104 (-1),

Жуковский район – 91 (-2),

Дзержинский район – 89 (+1),

Людиновский район – 82 (-3),

Думиничский район – 73 (-6),

Бабынинский район – 66 (-2),

Сухиничский район – 63 (-3),

Тарусский район – 59 (-1),

Перемышльский район – 51 (-2),

Медынский район – 48 (-3),

Юхновский район – 47 (-2),

Жиздринский район – 43 (-4),

Спас-Деменский район – 40 (-4),

Мещовский район – 39 (-4),

Мосальский район - 38 (-2),

Ферзиковский район – 36 (-3),

Хвастовичский район – 34 (+4),

Износковский район – 29 (+4),

Ульяновский район – 27 (+5),

Куйбышевский район – 21 (+2)

Барятинский район – 16 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 3 марта 2021 года.

Тем временем

В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят к 1 сентября. Подробности.

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