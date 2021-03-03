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Одна новая смерть от коронавируса подтверждена в Калужской области 3 марта
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 261, сообщили KP40 в среду, 3 марта, в федеральном оперативном штабе.
Выявлен также 101 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 122.
Выздоровели еще 114 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 796 калужан.
На лечении остаются 2065 человек.
По всей России за сутки выявлены 10 535 случаев коронавируса. За весь период - 4 278 750. Выписаны – 3 853 734. За последние сутки умерли 452 человека, за все время – 87 348.
Тем временем
«Клиника года – 2021» в Калужской области - начинаем голосование. Подробности.
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