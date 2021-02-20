В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 20 февраля, зарегистрированы 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 867, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 127 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 556 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 75-летний житель Малоярославецкого района и 73-летний пациент из Калуги. В списке умерших теперь 247 калужан.

На лечении остаются 2064 человека. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 381 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 192 (-4),

Боровский район – 111 (+2),

Малоярославецкий район – 107 (+7),

Кировский район – 101 (-2),

Козельский район – 92 (-15),

Жуковский район – 91 (-1),

Дзержинский район – 86 (+2),

Думиничский район – 83 (+4),

Людиновский район – 79 (+5),

Бабынинский район – 73 (+2),

Сухиничский район – 69 (+1),

Тарусский район – 67 (+2),

Перемышльский район – 62 (-1),

Медынский район – 60 (+3),

Жиздринский район – 56 (+4),

Юхновский район – 53 (-2),

Мещовский район – 50 (+3),

Спас-Деменский район – 41 (-1),

Ферзиковский район – 39 (-2),

Мосальский район - 37 (-1),

Хвастовичский район – 33 (-1),

Износковский район – 29 (-1),

Ульяновский район – 27 (-1),

Куйбышевский район – 25 (-2)

Барятинский район – 20 (+1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 20 февраля 2021 года.

Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша продлил масочный режим в нашем регионе до 31 марта.

Тем временем

В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь. Подробности.

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