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В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 20 февраля, зарегистрированы 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 867, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 127 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 556 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 75-летний житель Малоярославецкого района и 73-летний пациент из Калуги. В списке умерших теперь 247 калужан.
На лечении остаются 2064 человека. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 381 (-6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 192 (-4),
- Боровский район – 111 (+2),
- Малоярославецкий район – 107 (+7),
- Кировский район – 101 (-2),
- Козельский район – 92 (-15),
- Жуковский район – 91 (-1),
- Дзержинский район – 86 (+2),
- Думиничский район – 83 (+4),
- Людиновский район – 79 (+5),
- Бабынинский район – 73 (+2),
- Сухиничский район – 69 (+1),
- Тарусский район – 67 (+2),
- Перемышльский район – 62 (-1),
- Медынский район – 60 (+3),
- Жиздринский район – 56 (+4),
- Юхновский район – 53 (-2),
- Мещовский район – 50 (+3),
- Спас-Деменский район – 41 (-1),
- Ферзиковский район – 39 (-2),
- Мосальский район - 37 (-1),
- Хвастовичский район – 33 (-1),
- Износковский район – 29 (-1),
- Ульяновский район – 27 (-1),
- Куйбышевский район – 25 (-2)
- Барятинский район – 20 (+1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 20 февраля 2021 года.
Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша продлил масочный режим в нашем регионе до 31 марта.
Тем временем
В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь. Подробности.
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