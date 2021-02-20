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В Калужской области два человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 247, сообщили KP40 в субботу, 20 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 28 867.
Выздоровели еще 127 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 556 калужан.
На лечении остается 2064 человека.
По всей России за сутки выявлены 12 953 случая коронавируса. За весь период - 4 151 984. Выписан – 3 697 433. За последние сутки умерли 480 человек, за все время – 82 876.
Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша продлил масочный режим в нашем регионе до 31 марта.
UPD. Скончались 75-летний житель Малоярославецкого района и 73-летний житель Калуги.
Тем временем
В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь. Подробности.
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