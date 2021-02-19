В Калужской области масочный режим продлен до 31 марта

В Калужской области режим повышенной готовности и масочный режим в связи с эпидемией коронавируса продлены до 31 марта 2021 года. Соответствующее постановление правительства №80 в пятницу, 19 февраля, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Документ вносит изменения в постановление правительства №200, принятое еще 17 марта 2020 года.

Жители и гости Калужской области обязаны носить маски во всех общественных местах. В том числе и в транспорте.

Также новое постановление правительства предусматривает продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями до 20 марта 2021 года.

Полный текст постановления правительства Калужской области №80 от 19.02.2021:

На этой неделе, напомним, Владислав Шапша заявлял, что День города в августе Калуга сможет встретить без масочного режима. По словам главы региона, ограничения могут начать отменять уже весной:

- Юбилей города очень уверен, что мы встретим без масок. А когда снимутся все ограничения, все зависит от нас: насколько активно мы соблюдаем эти ограничения, насколько активно прививаемся. Идет на спад пандемия. Мы видим это и по количеству заболевших и по количеству людей, которые на больничных койках находятся.

В последние дни количество новых выявленных случаев в Калуге и области снижается. На данный момент коронавирус официально подтвержден у 28 742 калужан.

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