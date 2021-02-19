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В Калужской области еще один человек умер от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 245, сообщили KP40 в пятницу, 19 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выявлен также 131 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 28 742.
Выздоровели еще 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 26 429 калужан.
На лечении остается 2068 человек.
По всей России за сутки выявлены 13 433 случая коронавируса. За весь период - 4 139 031. Выписан – 3 679 949. За последние сутки умерли 470 человек, за все время – 82 396.
UPD. В региональном оперштабе сообщили, что скончался 72-летний житель Дзержинского района.
В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом.
Тем временем
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