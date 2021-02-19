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В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 19 февраля, зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 742, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 26 429 калужан.
Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 72-летний житель Дзержинского района. В списке умерших теперь 245 калужан.
На лечении остаются 2068 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 387 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 196 (-3),
- Боровский район – 109 (-2),
- Козельский район – 107 (0),
- Кировский район – 103 (-6),
- Малоярославецкий район – 100 (-1),
- Жуковский район – 92 (-1),
- Дзержинский район – 84 (+4),
- Думиничский район – 79 (+2),
- Людиновский район – 74 (+2),
- Бабынинский район – 71 (+1),
- Сухиничский район – 68 (-1),
- Тарусский район – 65 (-1),
- Перемышльский район – 63 (+1),
- Медынский район – 57 (+2),
- Юхновский район – 55 (-2),
- Жиздринский район – 52 (+1),
- Мещовский район – 47 (+1),
- Спас-Деменский район – 42 (-1),
- Ферзиковский район – 41 (+1),
- Мосальский район - 38 (+1),
- Хвастовичский район – 34 (-1),
- Износковский район – 30 (-1),
- Ульяновский район – 28 (+1),
- Куйбышевский район – 27 (+2)
- Барятинский район – 19 (+1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 19 февраля 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 31 марта. Подробности.
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