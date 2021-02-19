В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 19 февраля, зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 742, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 26 429 калужан.

Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 72-летний житель Дзержинского района. В списке умерших теперь 245 калужан.

На лечении остаются 2068 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 387 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 196 (-3),

Боровский район – 109 (-2),

Козельский район – 107 (0),

Кировский район – 103 (-6),

Малоярославецкий район – 100 (-1),

Жуковский район – 92 (-1),

Дзержинский район – 84 (+4),

Думиничский район – 79 (+2),

Людиновский район – 74 (+2),

Бабынинский район – 71 (+1),

Сухиничский район – 68 (-1),

Тарусский район – 65 (-1),

Перемышльский район – 63 (+1),

Медынский район – 57 (+2),

Юхновский район – 55 (-2),

Жиздринский район – 52 (+1),

Мещовский район – 47 (+1),

Спас-Деменский район – 42 (-1),

Ферзиковский район – 41 (+1),

Мосальский район - 38 (+1),

Хвастовичский район – 34 (-1),

Износковский район – 30 (-1),

Ульяновский район – 28 (+1),

Куйбышевский район – 27 (+2)

Барятинский район – 19 (+1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 19 февраля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 31 марта. Подробности.

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