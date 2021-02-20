Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в субботу, 20 февраля, в Калужской области подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 247.

В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 75-летний житель Малоярославецкого района и 73-летний житель Калуги.

Выявлены также 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 28 867.

Выздоровели еще 127 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 556 калужан.

На лечении остается 2064 человека.

Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша продлил масочный режим в нашем регионе до 31 марта.

Тем временем

В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь. Подробности.

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