Главные новости в Калужской области 29 января: лиса в городе, стрельба на Спичке, квест с вакциной

Какими новостями запомнилась в Калужской области пятница, 29 января.

Нападение лисы. В районе деревни Лихуны калужанин ехал на машине и вдруг заметил лису. Мужчина решил остановиться и снял животное на камеру, а лиса бросалась сначала на автомобиль, а потом и на человека. Он говорит, что еле уцелел. Позже стало известно, что лису все-таки убили. Сейчас ее проверяют на бешенство.

Стрельба в городе. На улице Спичечной в Калуге кто-то обстрелял окна квартир и припаркованные машины. Как нам рассказали в полиции, заявления написали хозяева четырех квартир и трех авто. Кто именно стрелял, с какой целью и из какого оружия, сейчас устанавливается.

Коронавирус не отступает. Второй день подряд в Калужской области нет смертей от коронавируса, но новых заболевших по-прежнему много. Количество пациентов, которые лечатся в данный момент, опять приближается к двум тысячам. Между тем калужане уже почти выбрали первую партию вакцины от коронавируса. Новые поставки ожидаются на следующей неделе, а в этой статье главный редактор KP40 рассказал, как он сам делал прививку в калужской больнице.

Борьба за трезвость. Последние 10 лет Россия жила без вытрезвителей. Но вот они снова возвращаются. Заместитель министра здравоохранения рассказал нам, что подобные учреждения появятся в Калужской области в ближайшие месяцы. Любителям чрезмерно выпить придется рассчитывать свои силы и финансы, так как за ночевку в тепле придется платить. А вот на работу об инциденте сообщать не станут.

Потеря дня. На 88 году жизни скончался знаменитый артист Василий Лановой. Совсем недавно он приезжал в Калугу со своим моноспектаклем. Но в начале января попал в больницу с коронавирусом и уже не смог выкарабкаться. Свои соболезнования выразил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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