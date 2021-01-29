В Калуге лиса напала на мужчину

В районе деревни Лихуны на территории Калуги лиса напала на мужчину. Видео с животным он выложил вечером 28 января в социальных сетях.

На запись попал момент, как мужчина ехал на машине, увидел лису и остановился. Животное начало бросаться на автомобиль.

Момент нападения на человека на видео не попал. Но, по словам автора ролика, он с трудом отбился от лисы. Животное порвало ему штаны.

Мужчина опубликовал информацию, чтобы предупредить местных жителей. Он отмечает, что ребенку лиса могла бы нанести серьезные травмы.

На публикацию отреагировал министр сельского хозяйства Калужской области Леонид ГРОМОВ:

- Спасибо за сигнал, мы проинформировали комитет ветеринарии, и ситуацию в этом районе будут держать на контроле. Если вы лично знакомы с пострадавшим, убедите его обратиться в антирабический кабинет по месту жительства для проведения профилактических мероприятий. В то же время считаю необходимым пояснить, что выход лисы на территорию жилого поселка может быть (и скорее всего) обусловлен не наличием у животного заболевания бешенством, а дефицитом пищи в естественной среде обитания. В зимнее время животные, обитающие в лесах, граничащих с поселениями, часто пытаются найти пропитание в местах, куда люди выбрасывают бытовые отходы, а голод делает их более агрессивными, чем обычно.

Позже появилась информация, что лиса уже уничтожена и отправлена в ветлабораторию для исключения заболевания бешенством. При этом сообщается, что в субботу в поселке Молодежном и в деревне Лихуны будет проводится бесплатная вакцинация животных против бешенства.