Трезвить в России снова будут по-старинке

В Калужской области в ближайшие месяцы вновь появятся вытрезвители. Они призваны разгрузить медицинские учреждения региона и сохранить здоровье любящих чрезмерно выпить граждан. Они будут платными для выпивох.

О деталях появления вытрезвителей нам рассказал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

Только для неадекватов

- Илья Александрович, как собираются восстанавливать вытрезвители в Калужской области?

- На сегодняшний день в соответствии с указом Президента в России возрождаются медицинские учреждения, которые в народе получили название «вытрезвители». Туда будут доставляться лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Этот проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

- Существуют разные жизненные ситуацию. Попасть в «вытрезвитель» может человек, который даже немного выпил и решил прогуляться по улице?

- Нет. Чтобы попасть в медучреждение, человек должен находиться в общественном месте и при этом не может самостоятельно передвигаться, либо ведет себя агрессивно и неадекватно. Тогда сотрудники полиции его задерживают.

- Куда дальше отправят загулявшего калужанина?

- Полицейские отвозят человека либо в наркодиспансер, либо в больницу, где происходит его осмотр. Там подтверждается, что причина неадекватного поведения алкоголь или наркотики.

Здесь важно исключить неврологические заболевания и вовремя оказать пациенту помощь. Ведь может быть, скажем, у человека инсульт или эпилепсия. Эти заболевания также сопровождаются потерей координации и нарушением речи, а состояние похоже на опьянение.

Если врач не обнаруживает угрозу для жизни человека, а любителю выпить просто надо «проспаться», то полиция доставляет его в вытрезвитель.

- То есть больницы разгрузятся от перебравших с алкоголем личностей?

- Да, несомненно. Сейчас все граждане, которые безмерно выпивают, засыпают на улице, обычно попадают сначала в Скорую помощь. Медицинские бригады вызывают прохожие, соседи, просто неравнодушные люди. И выпившего человека везут в обычную больницу.

Заболеваний как таковых у него нет, но и домой отправить неадекватного «пациента» нельзя. Ведь он может причинить себе и окружающим дополнительные повреждения. Да и просто обокрасть или избить могут. Поэтому людей оставляют в больнице, кладут в те же палаты с пациентами, которые, действительно, нуждаются в помощи. Сами понимаете, это не совсем приятно.

Таким образом, появление вытрезвителей позволит высвободить бригады Скорой медицинской помощи, в которых мы все сейчас остро нуждаемся. Это также позволит освободить места в стационарных отделениях наших больниц и создать лучшие условия для пациентов.

О нагрузке и денежках

- Но нагрузка на здравоохранение все равно останется, пусть и будет меньшей. В вытрезвителях будут работать врачи?

- Это небольшая нагрузка. Даже в советские годы в вытрезвителях было не более 15 процентов медицинских работников. Сейчас определят дежурные бригады. Если человеку в вытрезвителе становится плохо, его самочувствие ухудшается на фоне алкогольной интоксикации, то врачи примут меры.

В крайнем случае, придется госпитализировать «больного» в соответствующее учреждение.

- Может быть, и любители горячительных напитков станут больше думать перед тем, как чрезмерно выпивать?

- Думаю, так и случится. Ведь ранее попадание в больницу не влекло за собой никаких дополнительных финансовых трат. Нахождение в «вытрезвители» будет платным для таких «больных».

- Кто примет участие в создании таких специализированных учреждений?

- Это межведомственный проект. В нем будут участвовать органы полиции, медицинские организации и министерство социальной политики.

Проект сейчас в стадии проработки, уточняются все юридические аспекты, которые позволят не нарушать права граждан.

- То есть конкретных мест расположения «вытрезвителей» еще нет?

- Пока нет. Большой интерес к этому проекту проявляют наши общественные организации, которые специализируются на профилактике употребления алкоголя и наркотиков. Огромное желание помочь в данном начинании есть у различных социальных организаций. Все понимают, что эту проблему надо решать.

Калужская область участвует в национальном проекте «Укрепление общественного здоровья». Его цель – уменьшение употребления алкоголя на душу населения. Наш регион показывает неплохие результаты, калужане стали меньше выпивать. Поэтому мы надеемся, что вытрезвителей будет не так много.

Что думают люди

- К вам наверняка поступает много обращений, телефонных звонков, связанных с инициативой по открытию вытрезвителей. Сторонников этой меры больше?

- Тут есть два мнения. Большинство женщин воспринимают этот проект с большим воодушевлением, они говорят, что это правильная мера. А вот мужчины в основном высказываются негативно по поводу появления вытрезвителей.

- Как объясняют свое мнение калужане?

- У большинства из тех, кто выступает против, еще жива в памяти советская история таких учреждений. Тогда были небольшие комнаты, много народа, хватало ситуаций с криминалом.

Естественно, сейчас подобных моментов не будет. Просто теперь людям, которые любят выпить, надо рассчитывать свой бюджет. К основному «блюду» придется добавить траты на отдых в вытрезвителе.

- Попадание в вытрезвитель в советские годы означало неминуемое сообщение об инциденте на работу. В нынешнее время будет такая же ситуация?

- Нет. Ведь это будет обращение за медицинской помощью. По закону мы не можем распространять такую информацию. Если только перебравший с алкоголем гражданин будет дебоширить, оскорблять окружающих, хулиганить, тогда полиция в праве действовать в рамках своих полномочий.

Для нас все-таки главное убрать с улиц и из больниц пьяных людей, которые себя не контролируют, чтобы они не навредили себе и другим людям.

Уважаемые читатели, а что вы думаете об этом? Нужны ли вытрезвители в Калуге? Пишите в комментариях