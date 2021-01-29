В Калуге окна четырех квартир и три машины повреждены в результате стрельбы на улице Спичечной

В пятницу, 29 января, в социальных сетях калужане выложили сообщение о стрельбе по домам и машинам на улице Спичечной.

Ситуацию прокомментировали KP40 в управлении МВД по Калуге.

- В дежурную часть поступили сообщения от местных жителей о повреждении окон в четырех квартирах, расположенных в жилом доме на улице Спичечная областного центра, и трех автомашин, припаркованных во дворе, - отмечают правоохранительные органы. - Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к противоправным деяниям устанавливаются.