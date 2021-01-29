Владислав Шапша выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром в пятницу, 29 января, выразил соболезнование в связи с кончиной Народного артиста СССР Василия Ланового.

- Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам Василия Семеновича Ланового в связи с его кончиной, - говорится в сообщении главы региона. - Сегодня вся Россия скорбит о невосполнимой утрате. Ушел из жизни человек, по праву считающийся одним из выдающихся артистов современности. Он принадлежал к легендарному поколению, чье творчество знали и ценили миллионы. Светлая память о Василии Семеновиче навсегда останется в наших сердцах.

Лановой скончался на 88 году жизни. Предварительной причиной смерти называется коронавирус.

Лановой часто приезжал в Калугу. Последний раз он был в нашем городе в середине ноября 2020 года, когда на сцене ИКЦ представил свой моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!».

Василий Лановой с 1957 года играл в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. В 1985 году ему присвоено звание народного артиста СССР. В 2019 году он удостоился звания героя Труда РФ. Актер известен по фильмам «Солярис», «Аттестат зрелости», «Полосатый рейс», «Дни Турбиных».