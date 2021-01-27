Калужанам начали переносить записи на вакцинацию от коронавируса

В среду, 27 января, в нашу редакцию обратился житель Калуги, который на сегодня записывался в поликлинику, чтобы сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Утром ему позвонили из медицинского учреждения и попросили перенести запись. Это, по словам мужчины, объяснили тем, что вакцины на всех не хватает.

О похожей проблеме в нашем сообществе в «ВКонтакте» написала читательница Ирина:

- Записалась на прививку на 30.01, а сегодня позвонили из поликлиники и сказали, что вакцина закончилась. И теперь когда ждать?

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- В связи с большим количеством желающих вакцинироваться в регион в ближайшее время планируется дополнительное поступление вакцины, - пояснили в Минздраве. - Медицинскими учреждениями ведется лист ожидания. После поступления вакцины в регион с вами обязательно свяжутся и запишут на ближайшее удобное для вас время.

Как мы уже рассказывали, запись на вакцинацию от коронавируса в Калужской области идет через Госуслуги либо по телефону *040. По состоянию на 25 января в регионе было привито 9229 человек.

Тем временем

Еще три человека умерли от коронавируса в Калужской области. Публикуем последние данные на 27 января. Подробности.