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В Калужской области 9229 человек привились от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2021 09:44 0 421
В Калужской области 9229 человек привились от коронавируса

К вечеру 25 января в Калужской области количество привитых первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса выросло до 9229. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в правительстве региона.
Охват тестированием составил 184 на сто тысяч населения, в целом проведено свыше 407 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.

По сообщению Минздрава области, в настоящее время в регион поступило 13232 дозы вакцины, привито 9229 человек.

По словам министра здравоохранения области Алана ЦКАЕВА, в стационарах сформирован запас необходимых препаратов на срок до двух недель. По состоянию на 25 января 17 268 пациентов обеспечены бесплатными медицинскими лекарствами на сумму свыше 27 миллионов рублей.

Тем временем

В школах начали переводить классы на дистанционное обучение из-за коронавируса. Подробности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2021 09:44 0 421
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение алан цкаев
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