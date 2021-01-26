В Калужской области 9229 человек привились от коронавируса
К вечеру 25 января в Калужской области количество привитых первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса выросло до 9229. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в правительстве региона.
Охват тестированием составил 184 на сто тысяч населения, в целом проведено свыше 407 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.
По сообщению Минздрава области, в настоящее время в регион поступило 13232 дозы вакцины, привито 9229 человек.
По словам министра здравоохранения области Алана ЦКАЕВА, в стационарах сформирован запас необходимых препаратов на срок до двух недель. По состоянию на 25 января 17 268 пациентов обеспечены бесплатными медицинскими лекарствами на сумму свыше 27 миллионов рублей.
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