В школах Калужской области 64 педагога заболели коронавирусом

По данным на 25 января в школах Калужской области коронавирусом болеют 64 педагога. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.

Из-за подтвержденного диагноза COVID-19 у семи школьников Обнинска семь классов переведены на дистанционное обучение.

- Кроме того, 37 учеников из Калуги, Козельского и Людиновского районов заболели ОРВИ, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В целях локализации распространения инфекции классы также обучаются дистанционно.

Напомним, 25 января количество зараженных коронавирусом в нашем регионе превысило 25 тысяч. Скончались 209 пациентов.