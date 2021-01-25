В Калужской области один человек умер от коронавируса за сутки

В Калужской области в понедельник, 25 января, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 25 064, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 935 калужан.

Подтверждена одна новая смерть. Скончался 69-летний житель Козельского района. Всего в списке умерших теперь 209 человек. И региональные данные начали совпадать с федеральными, в которых 209 умерших значилось уже больше недели.

На лечении остаются 1920 человек.

В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 390 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 157 (+6),

Боровский район – 112 (0),

Козельский район – 108 (+12),

Кировский район – 103 (-8),

Малоярославецкий район – 97 (+5),

Жуковский район – 92 (+3),

Людиновский район – 81 (-3),

Дзержинский район – 75 (-3),

Ферзиковский район – 71 (-4),

Сухиничский район – 68 (-2),

Бабынинский район – 62 (-1),

Тарусский район – 59 (+4),

Думиничский район – 56 (+4),

Перемышльский район – 49 (+2),

Юхновский район – 45 (+3),

Жиздринский район – 43 (+3),

Медынский район – 36 (-2),

Спас-Деменский район – 34 (-2),

Мосальский район - 31 (+2),

Мещовский район – 29 (-4),

Износковский район – 29 (+2),

Хвастовичский район – 27 (+2),

Ульяновский район – 24 (+1),

Барятинский район – 22 (+2),

Куйбышевский район – 20 (+2).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 25 января 2021 года.

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