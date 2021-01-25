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В Калужской области один человек умер от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 25.01.2021 12:16 1 1610
В Калужской области один человек умер от коронавируса за сутки

В Калужской области в понедельник, 25 января, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 25 064, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 935 калужан.

Подтверждена одна новая смерть. Скончался 69-летний житель Козельского района. Всего в списке умерших теперь 209 человек. И региональные данные начали совпадать с федеральными, в которых 209 умерших значилось уже больше недели.

На лечении остаются 1920 человек.

В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 390 (+5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 157 (+6),
  • Боровский район – 112 (0),
  • Козельский район – 108 (+12),
  • Кировский район – 103 (-8),
  • Малоярославецкий район – 97 (+5),
  • Жуковский район – 92 (+3),
  • Людиновский район – 81 (-3),
  • Дзержинский район – 75 (-3),
  • Ферзиковский район – 71 (-4),
  • Сухиничский район – 68 (-2),
  • Бабынинский район – 62 (-1),
  • Тарусский район – 59 (+4),
  • Думиничский район – 56 (+4),
  • Перемышльский район – 49 (+2),
  • Юхновский район – 45 (+3),
  • Жиздринский район – 43 (+3),
  • Медынский район – 36 (-2),
  • Спас-Деменский район – 34 (-2),
  • Мосальский район - 31 (+2),
  • Мещовский район – 29 (-4),
  • Износковский район – 29 (+2),
  • Хвастовичский район – 27 (+2),
  • Ульяновский район – 24 (+1),
  • Барятинский район – 22 (+2),
  • Куйбышевский район – 20 (+2). 

    Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 25 января 2021 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 25.01.2021 12:16 1 1610
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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