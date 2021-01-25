В Калужской области один человек умер от коронавируса за сутки
В Калужской области в понедельник, 25 января, подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 25 064, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 935 калужан.
Подтверждена одна новая смерть. Скончался 69-летний житель Козельского района. Всего в списке умерших теперь 209 человек. И региональные данные начали совпадать с федеральными, в которых 209 умерших значилось уже больше недели.
На лечении остаются 1920 человек.
В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 390 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 157 (+6),
- Боровский район – 112 (0),
- Козельский район – 108 (+12),
- Кировский район – 103 (-8),
- Малоярославецкий район – 97 (+5),
- Жуковский район – 92 (+3),
- Людиновский район – 81 (-3),
- Дзержинский район – 75 (-3),
- Ферзиковский район – 71 (-4),
- Сухиничский район – 68 (-2),
- Бабынинский район – 62 (-1),
- Тарусский район – 59 (+4),
- Думиничский район – 56 (+4),
- Перемышльский район – 49 (+2),
- Юхновский район – 45 (+3),
- Жиздринский район – 43 (+3),
- Медынский район – 36 (-2),
- Спас-Деменский район – 34 (-2),
- Мосальский район - 31 (+2),
- Мещовский район – 29 (-4),
- Износковский район – 29 (+2),
- Хвастовичский район – 27 (+2),
- Ульяновский район – 24 (+1),
- Барятинский район – 22 (+2),
- Куйбышевский район – 20 (+2).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 25 января 2021 года.
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