В Калужской области прививку от коронавируса «Спутником V» сделали 8812 человек

По состоянию на утро 25 января в Калужской области прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V» сделали 8812 человек. Об этом на планерке в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

За последние три дня количество привитых выросло почти в два раза.

Вакцинацию двумя компонентами успели уже пройти 576 калужан. Между двумя прививками должно пройти три недели.

Всего в нашу область пока привезли 13 232 дозы вакцины «Спутник V», сообщил министр здравоохранения региона Алан Цкаев. 8812 человек привиты первым компонентом, 576 человек вакцинацию прошли в полном объеме.

На этой неделе в Калугу и область поступят еще 11 100 доз «Спутника V».

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