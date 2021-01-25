В Калуге женщина обвиняет врачей в смерти мамы

Первое лечение

12 октября Людмила Викторовна Кузнецова (все имена и фамилии в статье изменены) заболела. В Калуге на Грабцевском шоссе, где она проживала, пенсионерке стало плохо. Женщина позвонила одной из дочерей, вызвали Скорую помощь.

- Врачи ехали очень долго. Я звонила сама, просила побыстрее. После того, как сказала, что человек находится без сознания, они приехали в течение получаса, - вспоминает дочь Елена Кузнецова. - На носилках забрали, повезли в Анненки, в областную больницу. КТ показало, что у нее коронавирус. Не было мест в Анненках, направили в инфекционную больницу в Грабцево. Сестра с мужем ее сопровождали. Маму положили в инфекционку. И началось лечение.

Пошла первая неделя в инфекционной больнице. Родственники Людмилы Викторовны каждый день приезжали к ней. Конечно, в палату их никто не пускал. Спрашивали у врачей, чем они могу помочь. Передавали какие-то незначительные вещи, продукты.

- В конце первой недели мама уже стала без энтузиазма говорить по телефону. Мы звонили, общались. Потом мама то выходила на связь, то нет. Говорила, что ничего не хочет. Настроения у нее не было, - говорит Елена Кузнецова. - На протяжении целого месяца лечащий врач говорила, что у мамы все отлично, собиралась ее отпускать в «космос». Лечение стабильное, мама идет на поправку.

По словам Елены Кузнецовой, у ее мамы поднялся сахар, ей стали колоть инсулин. Добавили антибактериальную терапию. Родственники продолжали звонить Людмиле Викторовне, общались, голос был у нее все слабее, ей становилось не лучше, а хуже. С каждым разом она была все равнодушнее. Говорила, что не знает, как себя чувствует.

- Я узнала номер телефона лечащего врача, стали общаться каждый день. В выходные врач на связь не выходила. Просила санитарок, чтобы посмотрели, почему мама не отвечает, - продолжает Елена Кузнецова. - В среду, 11 ноября, нам сказали, что маме стало плохо. За выходные состояние ее резко ухудшилось. Стала активно писать врачу, может быть, маме нужна плазма, препараты дополнительные. Может быть, надо сдать кровь. Что сделать нам, чтобы посодействовать лечению? Ответ был один: «Ничего не надо».

Выписка

Елена Кузнецова все-таки передала препарат для головного мозга своей мамы. Прошло несколько дней. Лечащий врач Людмилы Викторовны опять стала говорить, что мама идет на поправку. Но, по словам родственников, она по телефону уже два слова связать не могла, голос был как у человека, который находится при смерти. Врач же уверяла, что анализы у пожилой женщины нормальные.

- Я в очередной раз связалась с врачом. Она сказала, что мама стала ходить в туалет в памперс. Но, опять же, ей лучше, ее собираются выписать. При этом мама уже не могла сама передвигаться, - вспоминает Елена Кузнецова. - Потом нам сказали, что можно забрать маму, она выделяет ковид, но ее просто надо изолировать.

23 ноября Елена Кузнецова и другие родственники приехали в больницу забирать Людмилу Викторовну.

- Мне на коляске вывезли полутруп. Я маму повезла в Киров, где проживаю. Из нее непонятно что лилось, чернота. Видимо, было кровотечение в кишечнике. И она вся была синяя, у нее пошел некроз тканей, - возмущается Елена Кузнецова. – Но при этом в выписке сказано, что состояние у мамы стабильное, идет на выздоровление. А по факту мне ее отдали, чтобы она умерла дома.

Ухудшение

На следующий день в Кирове Елена Кузнецова вызвала Скорую помощь. В районной больнице ей сказали, что маму срочно надо госпитализировать. Сатурация была 91. Дочь Людмилы Викторовны написала врачу в Калугу. Та сказала, что родственники все правильно сделали, отказавшись от госпитализации, что для пенсионерки эта сатурация нормальна.

Людмиле Викторовне становилось с каждым все хуже. 25 ноября ее госпитализировали в больницу в Кирове, сделали СКТ. Пошел сепсис, диагностировали пневмонию, абсцесс... Все в кучу. Обнаружили лишнюю жидкость в брюшной полости.

25 ноября в 23.00 Людмилу Викторовну отправили в Калугу в БСМП. Родственники привезли пенсионерку в больницу. Ее осмотрел дежурный врач. Но в БСМП сказали, что нет показаний для госпитализации.

- Ее в таком состоянии отправили обратно в Киров. Представляете? Катали по области как скотину, - продолжает Елена Кузнецова. - 26 ноября я пришла в Киров к главному врачу. Он сам спрашивал, как из БСМП ее обратно отправили? В Кирове ее оставляют до обеда в реанимации, делают дополнительные анализы. И потом опять увозят в БСМП. А 30 ноября мама там умерла. В диагнозе написали, что она скончалась не от ковида, а от сердечной недостаточности. Хотя у нее был на тот момент положительный мазок.

После ситуации с БСМП с нами связался Минздрав, говорили, что помогут, разберутся. Но потом тишина, никому ничего не надо.

Официально

Мы обратились в Министерство здравоохранения Калужской области и получили ответ, согласно которому терапия проводилась в полном объёме, проводилось лечение не только новой коронавирусной инфекции, но и сопутствующих заболеваний.

Министерство здравоохранения Калужской области так прокомментировало ситуацию:

- Пациентка получала лечение в инфекционной больнице, терапия проводилась в полном объёме, проводилось лечение не только новой коронавирусной инфекции, но и сопутствующих заболеваний. По стабилизации состояния пациентка была направлена под наблюдение терапевта по месту жительства.

Хочется отметить, что пациенты, после тяжелой ковид инфекции долго восстанавливаются, поэтому задача участкового врача и родственников пациента поддержать его на этом этапе и в случае необходимости своевременно поставить в известность участкового врача и госпитализировать пациента.

В дальнейшем пациентка была госпитализирована в ЦМБ N1 и направлена для консультации и принятия решения о тактике лечения в БСМП. При осмотре пациентки, данных за новую ковид инфекцию выявлено не было. В связи с тем, что состояние пациентки было тяжёлым, по согласованию было принято решение о повторном направлении больной в БСМП для госпитализации и определения тактики лечения.

Инфекционная больница города Калуги также прокомментировала ситуацию.

- 62-летняя пациентка Людмила Викторовна Кузнецова проходила лечение в Инфекционном стационаре ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД с 17 октября по 23 ноября 2020 года. Был поставлен диагноз - Короновирусная Инфекция, вызванная COVID 19, тяжёлое течение, осложнённая двухсторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, сахарным диабетом 2 типа в стадии декомпенсации, диабетической полинейропатией, артериальной гипертензия 3 степени, энцефалопатия сложного генеза 2 степени.

С 11 по 12 ноября пациентка находилась в реанимации в связи с утяжелением состояния, обусловленного декомпенсацией сахарного диабета. Переведена в отделение после стабилизации состояния. Получала многокомпонентную интенсивную терапию: оксигенотерапия, дексазон, фраксипарин, метилпреднизолон по схеме; цефтриаксон, ванкомицин, мероним, парацитомол, пентоксифилин, цефепим, вспашкам, парацетамол, бакреразол, мексидол, церебролизин, цитофлавин, амброксол, энаприл, индапамид, амлодирин, фурасемид, фенащепам, инфузионная терапия, эниксум, омез. Выписана на амбулаторное долечивание под контроль врача терапевта с рекомендациями по тактике ведения пациента. Получала четырехразовое питание и дополнительное белковое питание Нутридринк. Выписана с улучшением и положительной динамикой: температура 36,6, сатурация без кислорода стабильно 95%, частота дыхательных движений 18 в минуту (норма), чЧСС 69 (норма), АД 110/85.

Каждый бокс, в которых лежат пациенты оборудован санитарной комнатой (туалет, раковина, душ или ванна с подводкой холодной и горячей воды, что позволяет пациентов осуществлять регулярные гигиенические процедуры). Лежачие пациенты обслуживаются младшим медицинским персоналом, в том числе и гигиеническая обработка кожи и слизистых.

К сожалению, БСМП не смогла прокомментировать ситуацию, произошедшую с Людмилой Викторовной Кузнецовой. В больнице сослались на ФЗ РФ 323 «Об охране здоровья граждан РФ» и законе РФ «О средствах массовой информации».

Правда, по словам Елену Кузнецовой, дополнительное белковое питание Нутридринк покупали родственники Людмилы Викторовны и передавали ее в инфекционную больницу города Калуги. В чем правда, судя по всему, будет разбираться суд. Семья Кузнецовых уже наняла юристов.

- Произошедшее с Людмилой Викторовной Кузнецовой – вопиющий случай, - говорит Станислав Казинский, юрист российской организации, специализирующейся на делах, связанных с правами пациентов. – Как ее лечили, как возили больного человека из одного в другой конец Калужской области. Я вижу тут дефекты медицинской помощи. Это будет подтверждено экспертизами. Я уверен, что мы можем отсудить от 100 до 500 тысяч на каждого близкого родственника Людмилы Викторовны.

Мы будем следить за развитием ситуации.