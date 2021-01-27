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В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 27.01.2021 12:53 0 1348
В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 27 января, подтвердили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 25 369, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 205 калужан.

Подтверждены три новые смерти от ковида. Скончались 66-летний житель Обнинска, 70-летний пациент из Медынского района и 64-летний житель Малоярославецкого района. В списке умерших теперь 212 калужан.

На лечении остается 1952 человека.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 402 (+7 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 161 (-5),
  • Боровский район – 114 (-3),
  • Козельский район – 107 (-3),
  • Кировский район – 104 (-3),
  • Малоярославецкий район – 98 (-1),
  • Жуковский район – 94 (-1),
  • Людиновский район – 85 (-2),
  • Дзержинский район – 74 (-3),
  • Ферзиковский район – 71 (-3),
  • Сухиничский район – 69 (-1),
  • Бабынинский район – 67 (+2),
  • Тарусский район – 61 (+1),
  • Думиничский район – 54 (-1),
  • Перемышльский район – 48 (+4),
  • Юхновский район – 45 (+4),
  • Жиздринский район – 38 (0),
  • Медынский район – 36 (+1),
  • Спас-Деменский район – 34 (+2),
  • Мосальский район - 33 (+3),
  • Мещовский район – 31 (+3),
  • Износковский район – 29 (+2),
  • Хвастовичский район – 27 (+1),
  • Ульяновский район – 25 (+2),
  • Барятинский район – 23 (+2),
  • Куйбышевский район – 22 (+3). 

    Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 27 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 27 января 2021 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 27.01.2021 12:53 0 1348
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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