В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 27 января, подтвердили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 25 369, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 205 калужан.
Подтверждены три новые смерти от ковида. Скончались 66-летний житель Обнинска, 70-летний пациент из Медынского района и 64-летний житель Малоярославецкого района. В списке умерших теперь 212 калужан.
На лечении остается 1952 человека.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 402 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 161 (-5),
- Боровский район – 114 (-3),
- Козельский район – 107 (-3),
- Кировский район – 104 (-3),
- Малоярославецкий район – 98 (-1),
- Жуковский район – 94 (-1),
- Людиновский район – 85 (-2),
- Дзержинский район – 74 (-3),
- Ферзиковский район – 71 (-3),
- Сухиничский район – 69 (-1),
- Бабынинский район – 67 (+2),
- Тарусский район – 61 (+1),
- Думиничский район – 54 (-1),
- Перемышльский район – 48 (+4),
- Юхновский район – 45 (+4),
- Жиздринский район – 38 (0),
- Медынский район – 36 (+1),
- Спас-Деменский район – 34 (+2),
- Мосальский район - 33 (+3),
- Мещовский район – 31 (+3),
- Износковский район – 29 (+2),
- Хвастовичский район – 27 (+1),
- Ульяновский район – 25 (+2),
- Барятинский район – 23 (+2),
- Куйбышевский район – 22 (+3).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 27 января 2021 года.
Тем временем
В Калуге женщина обвиняет врачей в смерти мамы. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!