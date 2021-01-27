Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, 27 января в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида в нашем регионе достигло 212.
В региональном оперативном штабе уточнили, что скончались 66-летний житель Обнинска, 70-летний пациент из Медынского района и 64-летний житель Малоярославецкого района.
Также за последние сутки выявлен 151 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 369.
Выздоровели еще 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 205 калужан.
На лечении остается 1952 человека.
Тем временем
В правительстве назвали последние данные по прививкам от коронавируса. Подробности.
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