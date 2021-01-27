В Калужской области три человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 151 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 369, сообщили в среду, 27 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 205 калужан.

Скончались от коронавируса еще три пациента. В списке жертв за весь период пандемии 212 калужан.

На лечении остается 1952 человека.

По всей России за сутки выявлен 17 741 случай коронавируса. За весь период - 3 774 672. Выписан – 3 202 483. За последние сутки умерли 594 человека, за все время – 71 076.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 27 января 2021 года.

UPD. Стали известны подробности о трех новых жертвах.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 402 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 161 (-5),

Боровский район – 114 (-3),

Козельский район – 107 (-3),

Кировский район – 104 (-3),

Малоярославецкий район – 98 (-1),

Жуковский район – 94 (-1),

Людиновский район – 85 (-2),

Дзержинский район – 74 (-3),

Ферзиковский район – 71 (-3),

Сухиничский район – 69 (-1),

Бабынинский район – 67 (+2),

Тарусский район – 61 (+1),

Думиничский район – 54 (-1),

Перемышльский район – 48 (+4),

Юхновский район – 45 (+4),

Жиздринский район – 38 (0),

Медынский район – 36 (+1),

Спас-Деменский район – 34 (+2),

Мосальский район - 33 (+3),

Мещовский район – 31 (+3),

Износковский район – 29 (+2),

Хвастовичский район – 27 (+1),

Ульяновский район – 25 (+2),

Барятинский район – 23 (+2),

Куйбышевский район – 22 (+3).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 27 января 2021 года.

Министр образования и науки сообщил, сколько учеников и учителей болеет ковидом в калускжих школах.

Тем временем

В правительстве назвали последние данные по прививкам от коронавируса. Подробности.

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