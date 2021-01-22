В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 21 января, подтвердили 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 597, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 22 489 калужан.
Новых умерших - двое. Скончались 84-летний житель Обнинска и 38-летний пациент из Жуковского района. Всего региональный оперштаб сообщает о 205 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.
На лечении остаются, по региональным данным, 1903 человека.
В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 382 (+21 к предыдущему дню),
- Обнинск – 154 (-3),
- Боровский район – 116 (+6),
- Козельский район – 110 (+4),
- Кировский район – 106 (+3),
- Малоярославецкий район – 103 (+3),
- Жуковский район – 96 (-3),
- Людиновский район – 85 (+2),
- Дзержинский район – 76 (-4),
- Ферзиковский район – 73 (0),
- Сухиничский район – 65 (0),
- Бабынинский район – 60 (0),
- Тарусский район – 55 (+1),
- Думиничский район – 51 (0),
- Перемышльский район – 45 (-2),
- Юхновский район – 42 (-2),
- Жиздринский район – 40 (-2),
- Медынский район – 36 (-3),
- Спас-Деменский район – 34 (-3),
- Мосальский район - 31 (-4),
- Мещовский район – 29 (-2),
- Износковский район – 27 (-1),
- Хвастовичский район – 25 (-1),
- Ульяновский район – 23 (-2),
- Барятинский район – 20 (-3),
- Куйбышевский район – 19 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 января 2021 года.
Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. За пять дней прививку сделали 5144 жителя Калужской области.
Тем временем
В Калужской области продлены режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и масочный режим. Подробности.
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