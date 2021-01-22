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В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 22.01.2021 20:33 0 494
В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 21 января, подтвердили 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 597, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 22 489 калужан.

Новых умерших - двое. Скончались 84-летний житель Обнинска и 38-летний пациент из Жуковского района. Всего региональный оперштаб сообщает о 205 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.

На лечении остаются, по региональным данным, 1903 человека.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 382 (+21 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 154 (-3),
  • Боровский район – 116 (+6),
  • Козельский район – 110 (+4),
  • Кировский район – 106 (+3),
  • Малоярославецкий район – 103 (+3),
  • Жуковский район – 96 (-3),
  • Людиновский район – 85 (+2),
  • Дзержинский район – 76 (-4),
  • Ферзиковский район – 73 (0),
  • Сухиничский район – 65 (0),
  • Бабынинский район – 60 (0),
  • Тарусский район – 55 (+1),
  • Думиничский район – 51 (0),
  • Перемышльский район – 45 (-2),
  • Юхновский район – 42 (-2),
  • Жиздринский район – 40 (-2),
  • Медынский район – 36 (-3),
  • Спас-Деменский район – 34 (-3),
  • Мосальский район - 31 (-4),
  • Мещовский район – 29 (-2),
  • Износковский район – 27 (-1),
  • Хвастовичский район – 25 (-1),
  • Ульяновский район – 23 (-2),
  • Барятинский район – 20 (-3),
  • Куйбышевский район – 19 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 января 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. За пять дней прививку сделали 5144 жителя Калужской области.

Тем временем

В Калужской области продлены режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и масочный режим. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 22.01.2021 20:33 0 494
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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