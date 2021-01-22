В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 21 января, подтвердили 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 597, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 22 489 калужан.

Новых умерших - двое. Скончались 84-летний житель Обнинска и 38-летний пациент из Жуковского района. Всего региональный оперштаб сообщает о 205 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.

На лечении остаются, по региональным данным, 1903 человека.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 382 (+21 к предыдущему дню),

Обнинск – 154 (-3),

Боровский район – 116 (+6),

Козельский район – 110 (+4),

Кировский район – 106 (+3),

Малоярославецкий район – 103 (+3),

Жуковский район – 96 (-3),

Людиновский район – 85 (+2),

Дзержинский район – 76 (-4),

Ферзиковский район – 73 (0),

Сухиничский район – 65 (0),

Бабынинский район – 60 (0),

Тарусский район – 55 (+1),

Думиничский район – 51 (0),

Перемышльский район – 45 (-2),

Юхновский район – 42 (-2),

Жиздринский район – 40 (-2),

Медынский район – 36 (-3),

Спас-Деменский район – 34 (-3),

Мосальский район - 31 (-4),

Мещовский район – 29 (-2),

Износковский район – 27 (-1),

Хвастовичский район – 25 (-1),

Ульяновский район – 23 (-2),

Барятинский район – 20 (-3),

Куйбышевский район – 19 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. За пять дней прививку сделали 5144 жителя Калужской области.

Тем временем

В Калужской области продлены режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и масочный режим. Подробности.

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