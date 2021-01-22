В Калужской области за сутки 155 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 24 597, сообщили в пятницу, 22 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровел еще 151 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 22 489 калужан.

Новых умерших, по данным оперштаба, не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умерли 205 человек.

На лечении, по федеральным данным, остаются 1899 человек.

По всей России за сутки выявлены 21 513 случаев коронавируса. За весь период - 3 677 352. Выписан – 3 081 536. За последние сутки умерли 580 человек, за все время – 68 412.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 22 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

Тем временем

Калужский минздрав разоблачил мифы о вакцинации от коронавируса. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.