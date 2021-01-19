160 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки
В Калужской области во вторник, 19 января, подтвердили 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 126, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 148 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 039 калужан.
Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав в субботу признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умер 201 человек.
На лечении остаются, по региональным данным, 1886 человек.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 377 (+13 к предыдущему дню),
- Обнинск – 168 (+5),
- Боровский район – 121 (0),
- Кировский район – 115 (0),
- Козельский район – 107 (+4),
- Малоярославецкий район – 103 (+3),
- Жуковский район – 98 (+3),
- Людиновский район – 84 (-5),
- Дзержинский район – 72 (-6),
- Ферзиковский район – 64 (-7),
- Сухиничский район – 61 (-6),
- Бабынинский район – 58 (-2),
- Тарусский район – 54 (+1),
- Думиничский район – 46 (-2),
- Перемышльский район – 42 (-5),
- Юхновский район – 40 (-3),
- Жиздринский район – 37 (-2),
- Медынский район – 36 (+1),
- Спас-Деменский район – 34 (+4),
- Мещовский район – 32 (+5),
- Мосальский район - 29 (+4),
- Износковский район – 26 (+2),
- Хвастовичский район – 24 (+2),
- Ульяновский район – 22 (+2),
- Барятинский район – 19 (0),
- Куйбышевский район – 17 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 января 2021 года.
Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.
Тем временем
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