160 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки

В Калужской области во вторник, 19 января, подтвердили 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 126, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 148 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 039 калужан.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав в субботу признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умер 201 человек.

На лечении остаются, по региональным данным, 1886 человек.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 377 (+13 к предыдущему дню),

Обнинск – 168 (+5),

Боровский район – 121 (0),

Кировский район – 115 (0),

Козельский район – 107 (+4),

Малоярославецкий район – 103 (+3),

Жуковский район – 98 (+3),

Людиновский район – 84 (-5),

Дзержинский район – 72 (-6),

Ферзиковский район – 64 (-7),

Сухиничский район – 61 (-6),

Бабынинский район – 58 (-2),

Тарусский район – 54 (+1),

Думиничский район – 46 (-2),

Перемышльский район – 42 (-5),

Юхновский район – 40 (-3),

Жиздринский район – 37 (-2),

Медынский район – 36 (+1),

Спас-Деменский район – 34 (+4),

Мещовский район – 32 (+5),

Мосальский район - 29 (+4),

Износковский район – 26 (+2),

Хвастовичский район – 24 (+2),

Ульяновский район – 22 (+2),

Барятинский район – 19 (0),

Куйбышевский район – 17 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

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