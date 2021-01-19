В Калужской области подтвердили более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 160 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 24 126, сообщили во вторник, 19 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 148 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 039 калужан.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав в субботу признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умер 201 человек.

На лечении, по федеральным данным, остаются 1878 человек.

По всей России за сутки выявлено 21 734 случая коронавируса. За весь период - 3 612 800. Выписан – 3 002 026. За последние сутки умерли 586 человек, за все время – 66 623.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 19 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

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