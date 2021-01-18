$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В 14 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 18.01.2021 22:41 0 332
В 14 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 18 января, подтвердили 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 966, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 21 891 калужанин.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав в субботу признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умер 201 человек.

На лечении остаются 1874 человека.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 364 (+5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 163 (+5),
  • Боровский район – 121 (+4),
  • Кировский район – 115 (+3),
  • Козельский район – 103 (+4),
  • Малоярославецкий район – 100 (+5),
  • Жуковский район – 95 (+5),
  • Людиновский район – 89 (+3),
  • Дзержинский район – 78 (+2),
  • Ферзиковский район – 71 (-2),
  • Сухиничский район – 67 (-2),
  • Бабынинский район – 60 (-3),
  • Тарусский район – 53 (-4),
  • Думиничский район – 48 (-3),
  • Перемышльский район – 47 (-2),
  • Юхновский район – 43 (-2),
  • Жиздринский район – 39 (-4),
  • Медынский район – 35 (-4),
  • Спас-Деменский район – 30 (-4),
  • Мещовский район – 27 (-2),
  • Мосальский район - 25 (-1),
  • Износковский район – 24 (+1),
  • Хвастовичский район – 22 (+2),
  • Ульяновский район – 20 (+2),
  • Барятинский район – 19 (+3),
  • Куйбышевский район – 16 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 января 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

Тем временем

Калужский Минздрав назвал главные противопоказания для вакцинации от коронавируса. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 18.01.2021 22:41 0 332
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Израильские ученые нашли новый метод лечения Болезни Альцгеймера
Как выгодно продать «старую» видеокарту
Золотые правила использования духового шкафа

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru