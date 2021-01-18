В 14 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 18 января, подтвердили 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 966, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 21 891 калужанин.

Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав в субботу признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умер 201 человек.

На лечении остаются 1874 человека.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 364 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 163 (+5),

Боровский район – 121 (+4),

Кировский район – 115 (+3),

Козельский район – 103 (+4),

Малоярославецкий район – 100 (+5),

Жуковский район – 95 (+5),

Людиновский район – 89 (+3),

Дзержинский район – 78 (+2),

Ферзиковский район – 71 (-2),

Сухиничский район – 67 (-2),

Бабынинский район – 60 (-3),

Тарусский район – 53 (-4),

Думиничский район – 48 (-3),

Перемышльский район – 47 (-2),

Юхновский район – 43 (-2),

Жиздринский район – 39 (-4),

Медынский район – 35 (-4),

Спас-Деменский район – 30 (-4),

Мещовский район – 27 (-2),

Мосальский район - 25 (-1),

Износковский район – 24 (+1),

Хвастовичский район – 22 (+2),

Ульяновский район – 20 (+2),

Барятинский район – 19 (+3),

Куйбышевский район – 16 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 января 2021 года.

Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.

Тем временем

Калужский Минздрав назвал главные противопоказания для вакцинации от коронавируса. Подробности.

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