В 14 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 18 января, подтвердили 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 966, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 21 891 калужанин.
Новых умерших не было. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав в субботу признался в ошибке и настаивает, что на данный момент умер 201 человек.
На лечении остаются 1874 человека.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 364 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 163 (+5),
- Боровский район – 121 (+4),
- Кировский район – 115 (+3),
- Козельский район – 103 (+4),
- Малоярославецкий район – 100 (+5),
- Жуковский район – 95 (+5),
- Людиновский район – 89 (+3),
- Дзержинский район – 78 (+2),
- Ферзиковский район – 71 (-2),
- Сухиничский район – 67 (-2),
- Бабынинский район – 60 (-3),
- Тарусский район – 53 (-4),
- Думиничский район – 48 (-3),
- Перемышльский район – 47 (-2),
- Юхновский район – 43 (-2),
- Жиздринский район – 39 (-4),
- Медынский район – 35 (-4),
- Спас-Деменский район – 30 (-4),
- Мещовский район – 27 (-2),
- Мосальский район - 25 (-1),
- Износковский район – 24 (+1),
- Хвастовичский район – 22 (+2),
- Ульяновский район – 20 (+2),
- Барятинский район – 19 (+3),
- Куйбышевский район – 16 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 января 2021 года.
Напомним, 18 января в Калужской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Записаться может любой желающий.
Тем временем
Калужский Минздрав назвал главные противопоказания для вакцинации от коронавируса. Подробности.
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